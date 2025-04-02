Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

BATMAN’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gültepe Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. M.T. (27) yönetimindeki 34 BJF 638 plakalı hafif ticari araç ile A.G. (22) idaresindeki 34 HT 3108 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki H.G. (25), S.G. (44), E.T. (20), T.A. (23), K.A. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.