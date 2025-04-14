Batman'da, 65 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Sason ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 2970 rakımlı Mereto Dağı beyaza büründü. Yağış nedeniyle bazı köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, ilçeye bağlı 20 köy ve 45 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

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