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        Batman'da, 65 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        BATMAN'ın Sason ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 45 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:51 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:55
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        Batman'da, 65 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        BATMAN’ın Sason ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 45 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Sason ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 2970 rakımlı Mereto Dağı beyaza büründü. Yağış nedeniyle bazı köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, ilçeye bağlı 20 köy ve 45 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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