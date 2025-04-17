Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Otomobilin binaya girdiği kaza kamerada

        BATMAN'da otomobil, demir kapıya çarparak binanya girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:57 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin binaya girdiği kaza kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BATMAN'da otomobil, demir kapıya çarparak binanya girdi. O anlar kameraya yansırken, sürücü yaralandı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Gercüş ilçesi Çukur Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Menaf S.’nin kontrolünü yitirdiği 72 ABR 108 plakalı otomobil, bir binanın demir kapısına çarparak içeri girdi. O anlar kameraya yansırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Menaf S.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        İspanya'da tarihi zafer! İşte Devler Ligi'nde yarı finalistler...
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Bu dava çok konuşulur... "Yapmazsın" sözü intihara sürükler mi?
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Eşini defalarca bıçakladı! 4 yaşında dehşetin tanığı oldu!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Ünlü turistik kente giriş ücreti geri dönüyor
        Ünlü turistik kente giriş ücreti geri dönüyor
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak
        Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Sosyal yardım alanlar azaldı
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu
        Yeni infaz düzenlemesi kapıda! Binlerce mahkuma erken tahliye yolu

        Benzer Haberler

        Batman'da kargo ile batı illerine gümrük kaçağı sigara göndermek isteyen 2...
        Batman'da kargo ile batı illerine gümrük kaçağı sigara göndermek isteyen 2...
        Apartmanın merdivenlerinden düşüp, öldü
        Apartmanın merdivenlerinden düşüp, öldü
        Batman'da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61'inin yolu açıldı
        Batman'da kardan kapanan 65 yerleşim yerinden 61'inin yolu açıldı
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirec...
        Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın anısına Batman'dan Çorum'a pedal çevirec...
        Batman'da öğrenciler kursta model uçak eğitimi görüyor
        Batman'da öğrenciler kursta model uçak eğitimi görüyor
        Batman'da, 65 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
        Batman'da, 65 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı