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        'Gençlik Kampı'nda yıl sonuna kadar 7 bin 700 genç ağırlanacak

        BATMAN'ın Hasankeyf ilçesindeki hizmete başlayan 'Gençlik Kampı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Bu kamp, Hasankeyf ilçemize çok anlam katacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 08.05.2025 - 11:10
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        'Gençlik Kampı'nda yıl sonuna kadar 7 bin 700 genç ağırlanacak
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        BATMAN'ın Hasankeyf ilçesindeki hizmete başlayan 'Gençlik Kampı'na katılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, "Bu kamp, Hasankeyf ilçemize çok anlam katacak. Yıl sonuna kadar burada 7 bin 700 gencimizi misafir edeceğiz" dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Hasankeyf ilçesinde hizmet vermeye başlayan Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Karşılama sonrası müzik dinletisinin yapıldığı programda Efendioğlu'na, Kaymakam Mehmet Ali İmrak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk de eşlik etti. Efendioğlu, daha sonra Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Hasankeyf Gençlik Kampı Konferans Salonu'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

        'BARIŞ VE HUZUR ATMOSFERİ'

        Yakın bir tarihte Gençlik Kampı’nın resmi açılışının da yapılacağını belirten Enes Efendioğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında gençlerimizin hem gezecekleri hem eğlenecekleri, bir yandan da tarihlerini, kültürlerini, medeniyetlerini tanıyacakları, aynı zamanda kendilerini geliştirecekleri güzel programları dizayn etmek için çaba içerisindeyiz. İlk programını gerçekleştirmek üzere bir arada bulunduğumuz bu kamp da bu anlamlı hedefin en somut örneklerinden bir tanesi. Bu kamp bundan sonraki süreçte Hasankeyf ilçemize çok anlam katacak. Yıl sonuna kadar burada 7 bin 700 gencimizi misafir edeceğiz. Önümüzdeki yıl inşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Gelecek olan bütün gençlerimiz burada, Hasankeyf ilçemizde yaşayan gençlerle bir araya gelecekler, buradaki esnafımızla bir araya gelecekler, buranın tarihi dokusunu görecekler, buranın toprağını, taşını, dağlarını gezecekler, bundan mutluluk duyacaklar. Ülkemizin dört bir yanındaki kardeşlik, barış, huzur atmosferini bizzat burada yaşayacaklar ve teneffüs edecekler. İnşallah çok yakın bir zamanda Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak da burada olacak. Bu kampın kurdelesini inşallah onunla birlikte keseceğiz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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