Üreticiye en çok zararı veren sünenin yumurtlama anı kamerada

ZİRAAT Yüksek Mühendisi Serhat Yaşar, buğday tarlasında üreticiye en çok zararı veren süne böceğinin nadir görülen yumurtlama anını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Yaşar, "Başaklanmadan hasada kadar olan evrede en ana zararlımız sünedir" dedi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından, buğday ekiminde verim kaybına ve kaliteyi etkileyerek fiyatının düşmesine neden olan süne böceği ile mücadele çalışmaları kapsamında, Kozluk ilçesine bağlı Ulaşlı köyünde saha çalışması yapıldı. Ziraat Yüksek Mühendisi Serhat Yaşar, Ziraat Mühendisi Cihan Kavak ile birlikte yürüttüğü çalışmada, halk arasında ‘kımıl’ olarak da bilinen süne böceğinin buğday yaprağı üzerinde yumurtlama anını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

‘EN ANA ZARARLIMIZ, SÜNEDİR’

Nadir görülen bir ana şahit olduğunu belirten Yaşar, “2020 yılından beri Batman'ın en büyük ilçesi olan Kozluk'ta görev yapmaktayım. İlçemizin en önemli tarım ürünü buğdaydır. Buğday üretiminin ekimden hasada kadar olan her aşamasında çiftçimizin yanında aktif rol almaktayız. Başaklanmadan hasada kadar olan evrede en ana zararlımız sünedir. Sünenin, ilçe müdürlüğümüz olarak her yıl sürvey (faydalı ve zararlı organizmaların bir yerde var olup olmadığını, var ise yayılış alanını ve yoğunluğunu tespit etme) çalışması yürütülmektedir. Süne sürvey çalışması yürütüldüğü bir anda çok nadir rastlanan bir ana şahit oldum. Bu an sünenin yumurta bıraktığı andı. Bu görüntüleri kamera kaydı altına aldım. Çok az rastlandığını düşündüğüm için kamuoyuyla paylaşma gereği duydum. Kozluk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçimizin her aşamada yanındayız. Bol bereketli bir üretim sezonu olmasını diliyoruz” dedi.