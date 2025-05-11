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        Kalp krizinden hayatını kaybeden DEM Parti Batman İl Başkanı toprağa verildi

        İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nın katıldığı törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:47 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:50
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        Kalp krizinden hayatını kaybeden DEM Parti Batman İl Başkanı toprağa verildi
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        İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları’nın katıldığı törenle toprağa verildi. Hatimoğulları burada yaptığı açıklamada, “Ümit ediyoruz ki bugün geriye kalanlar olarak bu barış türküsünü, barışın haberini, barışın makalesini, barışın şiirini, barışın sözünü ve duygusunu hep birlikte yazabilecekleri günleri hep beraber görebiliriz” dedi.

        DEM Parti Batman İl Başkanı Mustafa Mesut Tekik, dün İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tekik'in cenazesi uçakla Batman'a getirildi. Ardından Tilmerç Mezarlığı’na getirilen Tekik’in cenazesi DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın da katıldığı törenle toprağa verildi. Defin sonrasında mezara karanfil bırakıldı. Burada konuşan Eş Genel Başkan Hatimoğulları, “Ölüm bir süredir kapımızı yokluyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Ve şimdi de ölüm sevgili Mustafa Mesut yoldaşımızı ziyaret etti. Bizim hem sevgili Sırrı Süreyya Önder'in hem sevgili Mustafa yoldaşımızın barış sürecini konuştuğumuz bu günlerde aramızdan ayrılışını kabullenmemiz çok zor. Çok isterdik ki bugün bu barış sürecinin konuşulduğu bugünlerde kendileri de buna tanıklık etsin. Ümit ediyoruz ki bugün geriye kalanlar olarak bu barış türküsünü, barışın haberini, barışın makalesini, barışın şiirini, barışın sözünü ve duygusunu hep birlikte yazabilecekleri günleri hep beraber görebiliriz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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