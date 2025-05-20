Batmanlı Boksör Muhammed Ali Ortaç, milli takım kampına davet edildi

İSMET Sarı Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Batmanlı Muhammed Ali Ortaç milli takım kampına davet edildi.

Ağrı’da 12-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen ve 427 sporcunun katıldığı İsmet Sarı Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 55 kiloda Batmanlı Muhammed Ali Ortaç, Türkiye 3'üncüsü oldu. Ortaç, milli takım kampına da davet edildi. Ortaç’ın başarılı ve istekli bir boksör olduğunu belirten antrenörleri İbrahim Halil Güzel ve Mustafa Okuyucu, hedeflerinin Batman’dan çok sayıda milli boksör çıkarmak olduğunu söyledi.