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        Batmanlı Boksör Muhammed Ali Ortaç, milli takım kampına davet edildi

        İSMET Sarı Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Batmanlı Muhammed Ali Ortaç milli takım kampına davet edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:45
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        Batmanlı Boksör Muhammed Ali Ortaç, milli takım kampına davet edildi
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        İSMET Sarı Türkiye Gençler Boks Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü olan Batmanlı Muhammed Ali Ortaç milli takım kampına davet edildi.

        Ağrı’da 12-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenen ve 427 sporcunun katıldığı İsmet Sarı Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 55 kiloda Batmanlı Muhammed Ali Ortaç, Türkiye 3'üncüsü oldu. Ortaç, milli takım kampına da davet edildi. Ortaç’ın başarılı ve istekli bir boksör olduğunu belirten antrenörleri İbrahim Halil Güzel ve Mustafa Okuyucu, hedeflerinin Batman’dan çok sayıda milli boksör çıkarmak olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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