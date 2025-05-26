Batman Petrolspor - Altınordu: 1-1

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Batman Petrolspor, yarı final ikinci maçında Altınordu'yu Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, karşılaşmanın 30'uncu dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Batman Petrolspor baskısını arttırsa da karşılaşmanın 85'inci dakikasında Hüseyin Bulut'un penaltıdan attığı golle, Altınordu 1-1 beraberliği yakaladı. Maç bu skorla sona erdi. Bu maçla birlikte Batman Petrolspor finale yükseldi. Batman Petrolspor, 1 Haziran’da Elazığspor - Vanspor FK karşılaşmasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Batman Petrolspor, yarı final ikinci maçında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

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