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        Batman Petrolspor - Altınordu: 1-1

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Batman Petrolspor, yarı final ikinci maçında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:20
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        Batman Petrolspor - Altınordu: 1-1
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        TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Batman Petrolspor, yarı final ikinci maçında konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.

        TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta sezonu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Batman Petrolspor, yarı final ikinci maçında Altınordu'yu Batman Şehir Stadyumu’nda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, karşılaşmanın 30'uncu dakikasında Mert Çapar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Batman Petrolspor baskısını arttırsa da karşılaşmanın 85'inci dakikasında Hüseyin Bulut'un penaltıdan attığı golle, Altınordu 1-1 beraberliği yakaladı. Maç bu skorla sona erdi. Bu maçla birlikte Batman Petrolspor finale yükseldi. Batman Petrolspor, 1 Haziran’da Elazığspor - Vanspor FK karşılaşmasının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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