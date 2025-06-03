25 ayda 16 ameliyat geçiren hidrosefali hastası Ayaz, yaşam mücadelesi veriyor

İSTANBUL'da dünyaya geldikten 43 gün sonra 'beyinde su toplaması' olarak bilinen ‘hidrosefali’ teşhisi konulup, 16 ameliyat geçiren 2 yaşındaki Ayaz Karayiğit, tedavi gördüğü memleketi Batman’daki hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun daha kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesini isteyen Metin Karayiğit (40), “Bu küçük bedene bu kadar ameliyat sığdı. Benim çocuğumda şu an görme, duyma, ağlama yok. Uzun süredir çocuğumu sevk ettirmek için uğraşıyorum. Tam donanımlı veya üniversite hastanelerinden yardım istiyorum” dedi.

Metin ve Leyla Karayiğit'in (42) 2 yıl önce İstanbul’da doğan 4’üncü çocukları Ayaz’a, dünyaya geldikten 43 gün sonra 'beyinde su toplaması' olarak da bilinen ‘hidrosefali’ teşhisi konuldu. 1,5 yıldır Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Ayaz Karayiğit, şu ana kadar 16 ameliyat geçirdi. Metin Karayiğit, hastanede ilgili branş olmadığından oğlunun daha donanımlı bir hastaneye sevki için 1,5 yıldır uğraştığını belirterek yetkililerden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün de Ayaz’ın sevk işlemleriyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

TEŞHİSİ YENİDOĞAN ÇETESİ ÜYELERİNİN HASTANESİ KOYMUŞ Oğlu Ayaz’a hidrosefali teşhisinin, daha önce ‘Yenidoğan Çetesi’ olarak bilinen suç örgütünün sanıklarının olduğu özel bir hastanede konulduğunu belirten Metin Karayiğit, “Oğlum Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğdu. Doğduğu gün bir özel hastaneye sevk ettiler. Burada 40 gün her şey güzel gitti. Sağlıklıydı. Bir sıkıntısı yoktu. 41'inci gün oradan bizi başka bir özel hastaneye sevk ettiler. Burada hidrosefali olduğunu öğrendik. Kafasının büyüdüğünü öğrendik. Önceden böyle bir şey yoktu. Oradan ücret istediler ameliyat için. Ücreti veremeyeceğimizi beyan ettik. Bu sefer de bizi Bahçelievler’deki bir özel hastaneye gönderdiler. Bundan sonra bu hastanelerin ve doktorların, Dursun Eryılmaz ve Zeki Ötünç'ün ‘Yenidoğan Çetesi’nden dolayı tutuklandığını ve hastanelerin kapatıldığını duyduk. Bunlar hakkında şikayette bulunduk” diye konuştu. ‘OĞLUMUN BEDENİ KÜÇÜK AMA TAŞIDIĞI YÜK ÇOK BÜYÜK’