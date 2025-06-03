Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        25 ayda 16 ameliyat geçiren hidrosefali hastası Ayaz, yaşam mücadelesi veriyor

        İSTANBUL'da dünyaya geldikten 43 gün sonra 'beyinde su toplaması' olarak bilinen 'hidrosefali' teşhisi konulup, 16 ameliyat geçiren 2 yaşındaki Ayaz Karayiğit, tedavi gördüğü memleketi Batman'daki hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 ayda 16 ameliyat geçiren hidrosefali hastası Ayaz, yaşam mücadelesi veriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSTANBUL'da dünyaya geldikten 43 gün sonra 'beyinde su toplaması' olarak bilinen ‘hidrosefali’ teşhisi konulup, 16 ameliyat geçiren 2 yaşındaki Ayaz Karayiğit, tedavi gördüğü memleketi Batman’daki hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Oğlunun daha kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesini isteyen Metin Karayiğit (40), “Bu küçük bedene bu kadar ameliyat sığdı. Benim çocuğumda şu an görme, duyma, ağlama yok. Uzun süredir çocuğumu sevk ettirmek için uğraşıyorum. Tam donanımlı veya üniversite hastanelerinden yardım istiyorum” dedi.

        Metin ve Leyla Karayiğit'in (42) 2 yıl önce İstanbul’da doğan 4’üncü çocukları Ayaz’a, dünyaya geldikten 43 gün sonra 'beyinde su toplaması' olarak da bilinen ‘hidrosefali’ teşhisi konuldu. 1,5 yıldır Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Ayaz Karayiğit, şu ana kadar 16 ameliyat geçirdi. Metin Karayiğit, hastanede ilgili branş olmadığından oğlunun daha donanımlı bir hastaneye sevki için 1,5 yıldır uğraştığını belirterek yetkililerden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü’nün de Ayaz’ın sevk işlemleriyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

        TEŞHİSİ YENİDOĞAN ÇETESİ ÜYELERİNİN HASTANESİ KOYMUŞ

        Oğlu Ayaz’a hidrosefali teşhisinin, daha önce ‘Yenidoğan Çetesi’ olarak bilinen suç örgütünün sanıklarının olduğu özel bir hastanede konulduğunu belirten Metin Karayiğit, “Oğlum Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğdu. Doğduğu gün bir özel hastaneye sevk ettiler. Burada 40 gün her şey güzel gitti. Sağlıklıydı. Bir sıkıntısı yoktu. 41'inci gün oradan bizi başka bir özel hastaneye sevk ettiler. Burada hidrosefali olduğunu öğrendik. Kafasının büyüdüğünü öğrendik. Önceden böyle bir şey yoktu. Oradan ücret istediler ameliyat için. Ücreti veremeyeceğimizi beyan ettik. Bu sefer de bizi Bahçelievler’deki bir özel hastaneye gönderdiler. Bundan sonra bu hastanelerin ve doktorların, Dursun Eryılmaz ve Zeki Ötünç'ün ‘Yenidoğan Çetesi’nden dolayı tutuklandığını ve hastanelerin kapatıldığını duyduk. Bunlar hakkında şikayette bulunduk” diye konuştu.

        ‘OĞLUMUN BEDENİ KÜÇÜK AMA TAŞIDIĞI YÜK ÇOK BÜYÜK’

        Hastanede ilgili branşın olmaması nedeniyle daha kapsamlı tedavisinin devam etmesi için sevkini isteyen Karayiğit, “Şu an oğlum 25 aylık. 16 ameliyat geçirdi. Şu anda Batman'dayız. Buradan sevk için uğraşıyoruz çünkü burada branşları yok. Üniversite hastanesi veya tam donanımlı bir hastaneye sevkini istiyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan, Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz. Eşim engelli. Hep hastanelerde geçiyor günümüz. Bu sebepten dolayı 2 senedir çalışamıyorum. Bu süreç bizi hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda hem de psikolojik anlamda çok yıprattı. Oğlumun bedeni küçük ama taşıdığı yük çok büyük. Bu yükün altında hep beraber eziliyoruz. Yardım bekliyoruz. Benim çocuğum 25 aylık, 16 ameliyat geçirdi. Bu küçük bedene bu kadar ameliyat sığdı. Benim çocuğum da şu an görme, duyma, ağlama yok. Mamayı hortumla veriyoruz. Bir fonksiyonu yok ama nefes alıyor. Nefes aldığı sürece de ben bakmakla yükümlüyüm. Yaşatmakla yükümlüyüm. 1,5 senedir çocuğumu sevk ettirmek için uğraşıyorum. Tam donanımlı veya üniversite hastanelerinden yardım istiyorum, yardım bekliyorum. Sevk konusunda bize yardım edin” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Aston Villa'dan Nesyri hamlesi!
        Sanders: Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu
        Sanders: Harris'in stratejisi yanlışlarla doluydu
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        Egzersiz, kanserin tekrarlamasını önlemede 'ilaçlardan daha etkili' olabilir
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        İşte PSG'nin Skriniar için istediği bonservis!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Alman iş insanı safaride aslan saldırısında öldü!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Kanlı pusu! 4. acı haber de geldi!
        Kanlı pusu! 4. acı haber de geldi!
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        2 yaşındaki dahi çocuk Mensa'ya kabul edildi
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı iddianamesi: 12 kişiye hapis istemi
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"

        Benzer Haberler

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, Batman'da sertifika dağıtım tör...
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, Batman'da sertifika dağıtım tör...
        Batman'da oynanan müzikalin geliri köy okulu atölyesi için kullanılacak
        Batman'da oynanan müzikalin geliri köy okulu atölyesi için kullanılacak
        Batman'da gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 422 paket sigara ele geçirildi
        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Batman'da anıldı
        "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Batman'da anıldı
        Batman'da gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı bin paket sigara ele geçirildi
        Batman İl Milli Eğitim Müdürü Ciğer öğrencilerle bir araya geldi
        Batman İl Milli Eğitim Müdürü Ciğer öğrencilerle bir araya geldi