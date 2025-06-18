DicleFest, Batman'da bölge halkıyla buluştu

DİCLE Elektrik’in enerji, bilim ve teknolojinin buluşma noktası olması amacıyla hayata geçirdiği DicleFest, Diyarbakır’dan sonra Batman’da bölge halkıyla buluştu. Etkinlikte, 2013’ten bu yana Batman’a yapılan 8 milyar TL’yi aşan yatırımların açılışı da gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde sürdürülebilir odaklı elektrik dağıtımı hizmeti veren Dicle Elektrik, ‘Enerjisi Bitmeyen Festival’ mottosuyla başlattığı DicleFest’in ikincisini Batman’da gerçekleştirdi. Batman’a yapılan yatırımların açılışının da yapıldığı etkinlikte Batman Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar’ın yanı sıra Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ve Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas ile çok sayıda davetli yer aldı.

‘GENÇLERİMİZ VE OKULLARIMIZ BİLİMLE TEKNOLOJİYLE İÇ İÇE’

Açılış konuşmasını yapan Batman Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, sözlerine Dicle Elektrik’e teşekkür ederek başladı. Culukar, “Bu yıl ilk kez düzenlenen ve şehrimize değer katan bu önemli organizasyon, festivalin ötesinde çocuklarla gençlerimizin teknoloji ve bilime olan ilgisini artıracak, enerjiyi deneyimleyerek öğrenmelerini sağlayacak kapsamlı ve vizyoner bir atmosfer sunuyor. Bununla birlikte son dönemde gerek TÜBİTAK Bölge Finalleri’nde gerekse Robotik ve Teknoloji Festivali’nde Batmanlı öğrencilerimiz büyük başarılar kazandı. Bu başarılar Batman’daki gençlerimizin ve okullarımızın teknolojiyle bilimle ne kadar iç içe olduğunu ve eğitimde nasıl bir dönüşüm yaşadığını ortaya koyuyor. DicleFest gibi etkinliklerin bu başarıların daha da artmasına vesile olacağına inanıyorum” dedi.

‘KIRSAL MAHALLELERİMİZ DE MODERN ENERJİ ALTYAPISINA KAVUŞUYOR’ Batman’ın teknoloji alanında altyapı yatırımlarıyla olduğu kadar, bu yatırımların insan kaynağına dönüşmesiyle de örnek bir şehir olma yolunda hızla ilerlediğinin altını çizen Vali Yardımcısı Culukar şunları söyledi: “Dicle Elektrik’in Batman’da hayata geçirdiği vizyoner yatırımlar sayesinde şehir merkezimizle birlikte kırsal mahallelerimiz de modern enerji altyapısına kavuşuyor. Böylelikle Batman enerjinin yanı sıra bilimin ve teknolojinin de şehri oluyor. Bizler de bu gelişimi desteklemeye, altyapıyı güçlendirmeye ve gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya devam edeceğiz.” ‘AYDINLATMA ŞEBEKESİ 300 KM’Yİ GEÇTİ’ Batman'daki DicleFest etkinliğinde konuşan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Batman’a duyduğumuz sorumlulukla, özelleştirmeden bu yana 8 milyar 500 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Bu sayede şehirdeki aydınlatma şebekemizin uzunluğunu 300 kilometrenin üzerine taşıdık” dedi. Kentin her noktasına güçlü ve güvenilir enerjiyi ulaştırdıklarını kaydeden Arvas, “Gelecekte de Batman ve çevresinde bulunan 239 bin abonemizin enerji talebini eksiksiz karşılamayı hedefliyoruz. Kesinti sayısını ve süresini minimuma indirirken kayıp-kaçak oranını azaltmak, abonelerimize daima kaliteli elektrik sunmak en önemli gayemiz. Bu doğrultuda 2025 yılı için bütçemizden Batman ilimize özel 1 milyar TL’den fazla kaynak ayırdık” diye konuştu.

‘ÇALIŞAN SAYISI ÜÇ KAT ARTTI’ Dicle Elektrik’in Batman saha operasyonlarındaki kapasite artışına da değinen Arvas, “Altyapımızı olduğu kadar insan kaynağımızı da bölgenin ihtiyaçlarına göre şekillendirdik. 2013 yılında görevi devraldığımızda yalnızca 236 çalışma arkadaşımız ve 32 hizmet aracımız vardı. Bugünse 668 kişilik uzman ekibimiz ve 182 araçlık filomuzla Batman’ın hizmetindeyiz. Çalışan sayımızı tamamı bölge insanımızdan olmak üzere yaklaşık üç kat, araç kapasitemizi ise yaklaşık altı kat artırdık” ifadelerini kullandı. DİCLEFEST BATMAN FUAR ALANI’NDA Batman Fuar Alanı’nda 18- 22 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak etkinlik alanında planetaryum çadırı bulunuyor. Ayrıca alanda; deney istasyonları, teknoloji tanıtım bölgeleri, gençlere yönelik yarışmalar ve sahne etkinlikleriyle her yaştan ziyaretçiye hitap etmek amaçlanıyor. DİCLEFEST’TE ENERJİNİN YOLCULUĞU ANLATILIYOR Festivalin alanında yer alan planetaryumda, ‘Elektriğin Yolculuğu’ adlı film gösterimi yapılıyor. Film, elektriğin üretimden dağıtıma kadar olan sürecini ve şirketin bu süreçte geliştirdiği dijital ve altyapı yatırımlarını anlatıyor. Katılımcılar filmi 360 derece görüntülü video olarak izleyebiliyor. Festival alanında planetaryumun yanı sıra enerji deney alanlarında Van de Graaff jeneratörü ve plazma küresi gibi uygulamalı istasyonlar yer alıyor. Söz konusu alanlar ile özellikle çocukların elektriği eğlenceli biçimde deneyimlemesi hedefleniyor.