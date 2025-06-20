Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Kanser hastası Muhammed'in evinde karne töreni; Galatasaraylı futbolcularla tanışmak istiyor

        BATMAN'da, Ewing Sarkomu (Kemik veya yumuşak dokuda oluşan kanser) teşhisi konulan ve 5 yıldır tedavi gören Muhammed Yasin Serik (12) için evinde karne töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 18:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanser hastası Muhammed'in evinde karne töreni; Galatasaraylı futbolcularla tanışmak istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BATMAN’da, Ewing Sarkomu (Kemik veya yumuşak dokuda oluşan kanser) teşhisi konulan ve 5 yıldır tedavi gören Muhammed Yasin Serik (12) için evinde karne töreni düzenlendi. Karneyi veren Vali Ekrem Canalp, Muhammed Yasin’in Galatasaraylı futbolcularla tanışma hayalini gerçekleştireceklerini söyledi.

        Fatih Mahallesi'nde oturan Selman ve Rızkiye Serik çiftçinin 3 çocuğundan ikincisi Muhammed Yasin'e, 7 yaşında Ewing Sarkomu teşhisi konuldu. Kemik kaybı nedeniyle sağ ayağı, sol ayağından 11 santimetre kısa olan ve desteksiz yürüyemeyen Muhammed Yasin, 5 yılda 6 kez ameliyat oldu. Hastalığı nedeniyle kayıtlı olduğu Fatih Ortaokulu'na gidemeyen Muhammed Yasin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Evde Eğitim Hizmetleri' uygulamasından yararlanarak eğitim aldı. Öğretmenlerinin eve gelerek ders anlattığı Muhammed Yasin, girdiği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda da (İOKBS) 80 sorudan 77'sini doğru cevaplayarak 488,947 puan aldı.

        VALİ CANALP: GALATASARAYLI FUTBOLCULARLA TANIŞMA HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

        Okula gidemeyen Muhammed Yasin için evinde karne töreni düzenlendi. Törene Vali Ekrem Canalp ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer katıldı. Karnesini alan Muhammed Yasin, en büyük hayalinin Galatasaraylı futbolcularla tanışmak olduğunu söyledi. Vali Canalp, Muhammed Yasin’in hayalini gerçekleştireceklerini ifade ederek, “Evladımız kendi başarısıyla hem ailesini hem de bizi de gururlandı. Bütün evlatlarımız, bütün çocuklarımız için güzel bir mesaj verdi. Yani koşullar bazen istediğimiz gibi olmayabilir. Ama koşullar ne olursa olsun eğer biz azmedersek, ucunu bırakmazsak, çalışırsak koşullar daha sonradan bize teslim olur ve sınavda en başarılı sonuçları böyle alırız ve ailemizi de gururlandırırız, Batman’ı da gururlandırırız. Vermiş olduğunuz mesaj bu oldu, çok ta güzel oldu. Çok sevindim. Şimdi bir de Muhammed Yasin’in bir hayali varmış öğrendik ki bizim evladımız Galatasaraylı futbolcularla tanışmak istiyormuş. Ben şimdi Galatasaray Kulüp Başkanımızı arayacağım. İnşallah İstanbul'a ailemizle beraber sizleri göndereceğiz. Hem de bir İstanbul gezisi olacak. Şehri de güzelce bir gezeceğiz ama aynı zamanda da inşallah futbolcularımızla tanışma imkanımız olacak. Senin bu başarını da biz herkesle paylaşmış olacağız. Her öğrencilerimize de bu şekilde bir mesaj vermiş olacağız, diyeceğiz ki hepimiz Muhammed gibi olalım, çalışalım çaba gösterelim, gayret gösterelim ve sonucunu alalım. Annemizi ve babamızı da tebrik ediyorum. Çünkü bu başarılı netice itibariyle ailenin de başarısıdır. Yani bu başarı evladımızın başarısı olduğu kadar ailenin de başarısıdır. Ailenin de vermiş olduğu destekle beraber çıkmıştır o başarı” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanlar'ı kabul etti
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        Ahmet Minguzzi cinayeti: Mahkeme başkanı davadan çekildi
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        İstanbul'da hastane bahçesinde cinayet!
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        Kritik davalara bakan hakimlerin yerleri değişti
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        "İsrail'in haydutluğu durdurulmalı "
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        20 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        "F.Bahçe, Amara Diouf ile sözleşme imzalayacak"
        İran'da İsrail protestosu
        İran'da İsrail protestosu
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Vlahovic'ten Fenerbahçe ve Galatasaray kararı!
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!

        Benzer Haberler

        Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
        Batman Belediyesi vatandaşları boğulmalara karşı uyardı
        Batman Belediyesi vatandaşları boğulmalara karşı uyardı
        İlkokul öğrencileri dokudukları kilimlerle el becerilerini ve hayal güçleri...
        İlkokul öğrencileri dokudukları kilimlerle el becerilerini ve hayal güçleri...
        Batman'da okulun tek 4. sınıf öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi
        Batman'da okulun tek 4. sınıf öğrencisi için mezuniyet töreni düzenlendi
        Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı
        Hasankeyf'te tescilli sarımsağın hasadı yapıldı
        Batman'da Bilim İletişimi Ofisi açıldı
        Batman'da Bilim İletişimi Ofisi açıldı