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        Kayıp olarak aranan Mehmet Nuri, çayda ölü bulundu

        BATMAN'ın Kozluk ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Nuri Sevim (13), Batman Çayı'nda boğulmuş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 00:05 Güncelleme: 28.06.2025 - 00:10
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        Kayıp olarak aranan Mehmet Nuri, çayda ölü bulundu
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        BATMAN’ın Kozluk ilçesinde kayıp olarak aranan Mehmet Nuri Sevim (13), Batman Çayı’nda boğulmuş halde bulundu.

        Olay, gece saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde meydana geldi. Öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Nuri Sevim için ailesi, kendi imkanlarıyla çocuğu bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında Mehmet Nuri, Batman Çayı’nda su üstünde hareketsiz halde bulundu. Sudan çıkarılan Mehmet Nuri’nin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Nuri’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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