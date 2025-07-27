Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti (2)

Batman’ınGercüş ilçesindeki motosikletin elektrik direğine çarptığı kazada bacağı kopan sürücü Muhammed Bilal Gündüz (17) kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gündüz’ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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