Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı

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BATMAN (AA) - Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi törenle hizmete girdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Market'in Gültepe Mahallesi'ndeki ilk şubesinin açılış töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez, 5 yıllık strateji planı hazırladıklarını, bu plan doğrultusunda çalışmaları yoğun olarak sürdürdüklerini söyledi.

Söylemez, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılının başında bize 500 market hedefi vermişti. Kooperatif market olarak 2021 yılı sonunda 700 mağazamızı açarak çok daha iyi bir performans sergiledik. Cumhurbaşkanımızın verdiği 1000 mağaza hedefine de 2022 başında ulaştık. Bugün bin 300'ün üzerinde mağazamızla milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de marketin Batmanlılara hayırlı olmasını diledi.

Özdemir, Batman'da en az 10 şube açılmasının planlandığını belirtti.

Açılışın ardından vatandaşlar markette alışveriş yaptı.

Açılış törenine, Batman Belediye Başkan Vekili Fevzi Bakır, Tarım Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Batman Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Adnan İnanç, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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