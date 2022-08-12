Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı

AA

Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi törenle hizmete girdi.

Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi açıldı

BATMAN (AA) - Batman'da Tarım Kredi Kooperatif Market'in ilk şubesi törenle hizmete girdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden olan Tarım Kredi Kooperatif Market'in Gültepe Mahallesi'ndeki ilk şubesinin açılış töreninde konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Kurumsal İletişim Müdürü Mustafa Söylemez, 5 yıllık strateji planı hazırladıklarını, bu plan doğrultusunda çalışmaları yoğun olarak sürdürdüklerini söyledi.

Söylemez, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2021 yılının başında bize 500 market hedefi vermişti. Kooperatif market olarak 2021 yılı sonunda 700 mağazamızı açarak çok daha iyi bir performans sergiledik. Cumhurbaşkanımızın verdiği 1000 mağaza hedefine de 2022 başında ulaştık. Bugün bin 300'ün üzerinde mağazamızla milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de marketin Batmanlılara hayırlı olmasını diledi.

Özdemir, Batman'da en az 10 şube açılmasının planlandığını belirtti.

Açılışın ardından vatandaşlar markette alışveriş yaptı.

Açılış törenine, Batman Belediye Başkan Vekili Fevzi Bakır, Tarım Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Batman Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Adnan İnanç, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı
YEREL HABERLER Gercüş'te vatandaşlara aşure dağıtıldı
Batman'da peynir üreticilerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Batman'da peynir üreticilerine eğitim verildi
Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun burnu bile kanamadı
YEREL HABERLER Mucize kurtuluş; kamyonetin üzerinden geçtiği çocuğun ...
Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.