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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Batman Üniversitesinde konuştu:

AA

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Mammadov, Batman Üniversitesinde konuştu:

BATMAN (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, "Biz birbirimizi canımız biliriz. Biz birbirimizin gücüne güç katarız. Bizim ordumuz birbirimizin ordusunun devamıdır. Eğer Türkiye olmasaydı Azerbaycan topraklarını geri alamazdı." dedi.

Mammadov, Batman Üniversitesi tarafından Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen "Azerbaycan Türkiye İlişkileri ve Haydar Aliyev'in Rolü" konulu konferansa katıldı.

Sovyetler Birliği çöktükten sonra 18 Ekim 1991’de Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Mammadov, kısa sürede büyük projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın ilk defa boru hattı projesi ile Hazar Denizi'ni Akdeniz ile birleştirdiğini belirten Mammadov, "Daha önce Hazar Denizi'nden Karadeniz'e boru hattımız vardı ancak biz Akdeniz'e 1800 kilometre uzunluğunda olan ve yılda 50 milyon ton petrolün taşınmasını sağlayan ve birkaç ülkenin arazisinden geçen boru hattı projesini hayata geçirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin sayesinde Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığını ifade eden Mammadov, "Biz birbirimizi canımız biliriz. Biz birbirimizin gücüne güç katarız. Bizim ordumuz birbirimizin ordusunun devamıdır. Eğer Türkiye olmasaydı Azerbaycan topraklarını geri alamazdı. Türkiye 1994'ten itibaren Azerbaycan'a ordu kurmakla meşguldü. 16-17 yaşında çocuklarımız Türkiye'ye geldi ve şimdi onların birçoğu Azerbaycan'da üst düzey askeri görevlerdedir." ifadelerini kullandı.

"Türk'ün Türk'ten başkan dostu, kardeşi yoktur." diyen Mammadov, şöyle konuştu:

"Biz kendimiz kendimizi koruyacağız. Göz bebeğimiz gibi koruyacağız. Bizim kardeşlerimiz de Orta Asya'dadır. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan'dır. Devleti olmayan ama topluluk olarak başka devletlerde yaşayan bizim milyonlarca kardeşimiz var. 300 Milyondan fazla dev bir milletiz. Alfabemiz de aynı olmalı, konuşmamız da anlaşmalı olmalı birbirimizle, ortak tarihimiz olmalı."

Karabağ'ın her karışının kan dökerek alındığını ve bunu Türkiye sayesinde başardıklarını dile getiren Mammadov, "Siyasi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yumruğunu yere vurdu ve 'Önümde kimse durmasın.' dedi. Yüz binlik Türk ordusunu Ermenistan sınırına yığdı ve dedi ki 'Kim düşünürse Azerbaycan yalnızdır, Azerbaycan yalnız değildir.' 44 gün yetti ki 28 yıl boyunca tahkim edilmiş, yığınak yapılmış bir yer işgalden kurtarıldı." dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de Batman Üniversitesinin kurumsal kimliğini her geçen gün daha ileri taşımak için nitelikli eğitim olanakları oluşturmaya çalıştığını anlatarak, "Enerji alanında markalaşmaya çalıştığımız üniversitemizi enerjinin kalbi Azerbaycan ile buluşturarak etkili öğrenme ortamları oluşturmaya devam edeceğiz. Uluslararası alanda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu muhafaza ettiğimiz Azerbaycan ile üniversite nezdinde kurduğumuz yakın temaslar bizleri gururlandırmaktadır." diye konuştu.

Demir, Batman Üniversitesi olarak Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomi, savunma, politika, enerji ve diğer tüm sahalardaki ilişkilerinin daha da ileri gitmesini temenni ettiklerini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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