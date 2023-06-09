Batman'da şehit jandarma uzman çavuşlar için anma programı düzenlendi

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BATMAN (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldıkları hastanelerde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu ve Ali Gülnar için anma töreni yapıldı.

Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu saldırının ardından bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılırken aracın infilak ettirildiği saldırıda şehit olan 2 asker için saldırının gerçekleştiği yerde anma programı yapıldı.

Törene, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Karaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nezir Sevim, kurum amirleri ve askeri personel katıldı.

Programda, saldırının düzenlendiği kontrol noktasına gül bırakıldı.

Kaymakam Güngör, terör saldırısında şehit düşen uzman çavuşlar Fazlıoğlu ve Gülnar'ı andıklarını söyledi.

Güngör, "Onlar hayatlarının baharında şehit oldular. Bizlere vatan, bayrak ve bir devlet bıraktılar. Onların bıraktığı yerden bu bayrağı, bu devleti yaşatmak da bizim görevimizdir. Allah tüm güvenlik güçlerimizin ve öğretmenlerimizin yardımcısı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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