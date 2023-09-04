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        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 04.09.2023 - 12:56
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        Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        BATMAN (AA) - Batman'ın Beşiri ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mehmet Yatkın Mahallesi'nde bir süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, yaralanan Seyfettin A. sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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