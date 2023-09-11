Gercüş'te bulgur kazanları kuruldu

Pınarbaşı Mahallesi'nde bulgur yapan vatandaşlardan Süleyman Kaya, her yıl ailece tüketmek için bulgur hazırladıklarını söyledi.

Buğdayı yıkayıp, kazanlarda kaynattıklarını, daha sonra damlara serip kuruttuklarını ifade eden Kaya, kurutulan buğdayın değirmende öğütülüp bulgur haline getirildiğini ifade etti.

İlçede ve köylerde her yıl bu mevsimde bulgur kazanlarının kurulduğunu anlatan Kaya, "Öğütülen buğdaydan 3 çeşit yemeklik ürün aldığımız için vatandaşlar daha fazla rağbet gösteriyor. İmece usulü bulgur hazırlıyoruz." dedi.