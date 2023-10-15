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        MHP Batman İl Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 15.10.2023 - 17:23
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        MHP Batman İl Kongresi yapıldı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi yapıldı.

        Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tek liste ile gidilen seçimde Muhammed Arif Çetin, oyların tamamını alarak il başkanı seçildi.

        Çetin, burada yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Batman'daki belediyecilik hizmetlerine değinen Çetin, şunları kaydetti:

        "Parti olarak güzelim memleketimiz için taş üstüne taş koyanı her zaman destekleriz ve desteklemeye de devam edeceğiz. Cumhur İttifakı her yerde tarihi hizmetlerle adından söz ettirmeye devam ederken inşallah yerel seçimlerden de tarihi bir zaferle çıkacağımıza ümidimiz tamdır."

        Kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak ve partililer katıldı.

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