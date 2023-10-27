Kozluk'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kozluk ilçesinde İsrail’in Gazze'ye düzenlediği saldırılar yapılan yürüyüşle protesto edildi.

Zeynel Abidin Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve vatandaşlar Filistin bayrakları ile İsrail’i kınayan dövizler taşıdı ve sloganlar attı.

Grup merkez Üçyol mevkisine kadar devam yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması okuyan Memur-Sen İlçe Temsilcisi Mahmut Işık, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için sıradan bir toprak parçası olmadığını söyledi.

İsrail’in Gazze'de savaş suçu işlediğini belirten Işık, "Siyonist işgal rejiminin yapmış olduğu savaş suçlarının haddi hesabı yok. Bugün zalimin safında yer alıp, birkaç dünyalık menfaat elde etmektense, mazlum safında yer alıp kahramanca ve izzetlice dik durmayı bir şeref olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.

Program Diyanet-Sen İlçe Başkanı Servet Doyar'ın yaptığı duanın ardından sona erdi.