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        Huzura kavuşan 1950 rakımlı Cobet Yaylası'nda yüksek kalitede bal üretildi

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Sason ilçesindeki 1950 rakımlı Cobet Yaylası'nda yüksek kalitede bal üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:42 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:42
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        Huzura kavuşan 1950 rakımlı Cobet Yaylası'nda yüksek kalitede bal üretildi
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        İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın Sason ilçesindeki 1950 rakımlı Cobet Yaylası'nda yüksek kalitede bal üretildi.

        Sason Kaymakamlığınca organik bal üretiminin artırılması ve çiftçilere ek gelir sağlanması amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan "Örnek Ürün Örnek İlçe" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında ilkbaharın sonunda yüzde 100 hibe ile 6 çiftçiye 60 arılı kovan dağıtıldı. Çiftçiler arılarını terör nedeniyle uzun yıllar gidilemeyen 1950 rakımlı Cobet Yaylası'na çıkardı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan 3 ekip, her hafta yaylada, hiçbir katkı maddesi olmadan sadece flora zenginliyle bal üretiminin yapılması amacıyla denetimde bulundu.

        Sonbaharın başında yapılan hasattan elde edilen balın numunesi, kalitesinin belirlenmesi amacıyla Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi Çevre ve Gıda Analizleri Laboratuvarına gönderildi.

        Yapılan analiz raporunda balın yüksek kalitede olduğu belirlendi.

        - "Elde edilen balın kalitesini ölçmek amacıyla İzmir'e numune gönderdik"

        Kaymakam Murat Mete, AA muhabirine, ilçenin 1990'lı yıllarda terör, şiddet olayları ve el yapımı patlayıcılarla düzenlenen saldırılar ile anıldığını, bugün gelinen noktada ise güvenlik güçlerinin gayretleriyle bölgenin artık huzur, güven, üretim, eğitim, spor ve sanatla gündeme geldiğini söyledi.

        Mete, Sason'un balıyla meşhur bir ilçe olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Proje kapsamında hiçbir katkı maddesi olmadan sadece flora zenginliğini yansıtacak bir ürün ortaya çıkardık. Elde edilen balın kalitesini ölçmek amacıyla İzmir'e numune gönderdik. Analiz raporunda balın 1454 prolin, 50,1 diastaz enzim değerli olduğu ortaya çıktı. Bu da yüksek kaliteli bir bal elde ettiğimizi gösteriyor. Sason balını Türkiye'de en iyi üç bal arasında görüyorum. Bu yerini korumak için gayret edeceğiz."

        - "Sason balı çok kıymetli ve katma değerli"

        Batman'da bulunan 49 bin 400 arılı kovanın 34 bin 200'ünün Sason ilçesinde bulunduğunu aktaran Mete, geçen yıl ilçede 144 ton bal üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Kaymakam Mete, "Marka değeri anlamı itibarıyla Sason balı çok kıymetli ve katma değerli. Proje ile tamamen sınırlı sayıda ve ürünü kontrol edebilmek adına örneklem çalıştık. Bu yıl 130 kilogram el değmemiş, sıfır şeker oranlı, 1454 prolin değerli bal ürettik. Bu balın kilogramı 2 bin 500 liraya kadar satılıyor." ifadelerini kullandı.

        - Hedef en kaliteli balı üretmek

        Projeden faydalanan çiftçilerden Kemal Andık da 30 yıldır ek iş olarak arıcılıkla uğraştığını, projeye başvurup aldığı 10 kovanda organik arıcılık yaptığını kaydetti.

        Geçmişte terör nedeniyle yaylalara çıkamadıklarını belirten Andık, "Geçmişte yaylalara çıkamazdık. Şimdi istediğimiz yaylaya çıkıyoruz. Arılarımızı buralara götürüyoruz." dedi.

        Heybet Şahin de arıcılar olarak hedeflerinin en kaliteli balı üretmek olduğunu anlatarak, "Geçmişte huzur yoktu. PKK yüzünden hiç kimse yaylaları kullanamıyordu. Şu anda huzur ve güven ortamı var. Arılarımızı yaylalara çıkarıyor ve buralarda dünyanın en kaliteli balını üretiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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