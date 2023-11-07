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        Sason'da anne adaylarının misafir edileceği "Gebe Oteli" hizmete açıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanan bölgelerdeki anne adaylarının doğum öncesi misafir edilmesi için "Gebe Oteli" hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 07.11.2023 - 17:03
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        Sason'da anne adaylarının misafir edileceği "Gebe Oteli" hizmete açıldı
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        Batman'ın Sason ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanan bölgelerdeki anne adaylarının doğum öncesi misafir edilmesi için "Gebe Oteli" hizmete açıldı.

        Sason Devlet Hastanesi lojmanlarında hizmet verecek otelin açılışında konuşan Sason Kaymakamı Murat Mete, 2 daireyi hazırlayıp gebe oteline dönüştürdüklerini belirtti.

        Mete, özellikle kış aylarında uzak köylerde ikamet edip doğumu yaklaşan hamile kadınları burada misafir edeceklerini ifade ederek, "İlçemizin sağlık hizmetlerine önemli bir katkı sağlayacak olan gebe oteli kapılarını tüm Sasonlu annelere ve dünyaya gelecek bebeklerine açtı. Proje Kaymakamlığımızın koordinasyonu, Sason Aile Destek Merkezimizin 'Bilinçli Hamilelik ve Bebek Bakımı' kursu ana başlığında ve finansman desteğinde Devlet Hastanesi başhekimliğimizin yürüttüğü hizmet ile 2 tam donanımlı dairede anne adaylarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandı. Aynı zamanda bu tesis ailelerin doğum öncesi ve sonrası dönemlerde desteklenmelerini sağlayacak birçok imkan sunuyor." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, lojmanlardaki 2 dairenin anne adaylarına ev konforunda hizmet vereceğini belirterek, ayrıca misafirlere her gün 3 öğün yemek hizmeti de sunulacağını söyledi.

        Konuşmaların ardından otel hizmete açıldı.

        Açılışa, Batman Valisi Ekrem Canalp'ın eşi Dr. Ayten Canalp, Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, Sason Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Karagözoğlu katıldı.

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