Sason Belediyesinden taziyeevlerine destek
Sason Belediyesi, ilçedeki taziyeevlerine koltuk ve masa desteğinde bulundu.
Sason Belediyesi, ilçedeki taziyeevlerine koltuk ve masa desteğinde bulundu.
Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz'un talimatıyla Aşağı Mahalle, Dumlupınar, Pınarbaşı, Yeşiltepe, Mehmet Akif, Haydar ve Tekevler mahallelerindeki taziyeevlerine 140 sedir koltuk takımı ve 240 masa dağıtımı yapıldı.
Mahallelerin nüfusu ve taziyeevinin ihtiyacı doğrultusunda belirlenen masa ve sedir koltuklar mahalle muhtarlarına teslim edildi.
Belediye Başkanı Yavuz, vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen talep doğrultusunda taziyeevlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerini söyledi.
Yavuz, "Sason Belediyesi olarak ilçemizde 7 mahallede bulunan taziyeevlerine sedir koltuk ve masa dağıtımı yapıyoruz. 1. sınıf kalitede aldığımız masa ve sedir koltuklar vatandaşlarımız tarafından da beğenildi. Kullanım amacı taziyeevleri olan masa ve koltukların başka amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda mahalle muhtarlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Mahallelerimize hayırlı olsun." dedi.
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