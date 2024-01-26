Batman'da çöken ahırın altında kalan köpek yavruları kurtarıldı

Batman'da çöken ahırın altında kalan 8 köpek yavrusundan 5'i kurtarıldı, diğerleri telef oldu.

Merkeze bağlı Doluca köyünde yağış nedeniyle sahipsiz metruk bir ahır çöktü.

Çöken ahırdan sesler duyan köylüler durumu yetkilileri bildirdi.

Köye gelen AFAD ekipleri ahırın altında kalan 8 köpek yavrusundan 5'ini kurtardı.

3 köpeğin ise telef olduğu tespit edildi.

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