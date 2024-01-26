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        Batman'da çöken ahırın altında kalan köpek yavruları kurtarıldı

        Batman'da çöken ahırın altında kalan 8 köpek yavrusundan 5'i kurtarıldı, diğerleri telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:59 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:57
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        Batman'da çöken ahırın altında kalan köpek yavruları kurtarıldı
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        Batman'da çöken ahırın altında kalan 8 köpek yavrusundan 5'i kurtarıldı, diğerleri telef oldu.

        Merkeze bağlı Doluca köyünde yağış nedeniyle sahipsiz metruk bir ahır çöktü.

        Çöken ahırdan sesler duyan köylüler durumu yetkilileri bildirdi.

        Köye gelen AFAD ekipleri ahırın altında kalan 8 köpek yavrusundan 5'ini kurtardı.

        3 köpeğin ise telef olduğu tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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