Hasankeyf Kalesi yolunda tesviye çalışması
Batman'da Hasankeyf Kalesi yolunda tesviye çalışması yapıldı.
Batman'da Hasankeyf Kalesi yolunda tesviye çalışması yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Karaköy, Uzundere ve Kale mahalleleri yolunda tesviye çalışması yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, çalışmanın İl Özel İdaresi tarafından yapıldığı aktarıldı.
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