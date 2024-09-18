Batman'da kendisini başından vuran kuyumcu ile seken kurşunun yüzünü sıyırdığı yakını yaralandı

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarşı Mahallesi'nde esnaf K.E. (45) kuyumcu dükkanında bir yakını ile oturduğu sırada tabancayla başına ateş etti.

Batman'da silahla kendisini başından vuran kuyumcu ile seken kurşunun yüzünü sıyırdığı yakını yaralandı.

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