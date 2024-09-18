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        Batman'da kendisini başından vuran kuyumcu ile seken kurşunun yüzünü sıyırdığı yakını yaralandı

        Batman'da silahla kendisini başından vuran kuyumcu ile seken kurşunun yüzünü sıyırdığı yakını yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 19:57 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:12
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        Batman'da kendisini başından vuran kuyumcu ile seken kurşunun yüzünü sıyırdığı yakını yaralandı
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        Batman'da silahla kendisini başından vuran kuyumcu ile seken kurşunun yüzünü sıyırdığı yakını yaralandı.

        Çarşı Mahallesi'nde esnaf K.E. (45) kuyumcu dükkanında bir yakını ile oturduğu sırada tabancayla başına ateş etti.

        K.E. ile seken kurşunun yüzünü sıyırdığı yakını yaralandı.

        Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        K.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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