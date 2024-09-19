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        Batman'da çiftçilerin firmalara sattığı mısır anızı biyoyakıt ham maddesi oluyor

        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da çiftçilerin firmalara sattığı mısır anızı biyoyakıt ham maddesi olarak kullanılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:04 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:24
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        Batman'da çiftçilerin firmalara sattığı mısır anızı biyoyakıt ham maddesi oluyor
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        İBRAHİM TOPRAK - Batman'da çiftçilerin firmalara sattığı mısır anızı biyoyakıt ham maddesi olarak kullanılıyor.

        Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, anız yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla alınan sıkı önlemler etkisini gösteriyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün etkin çalışması sonucu 3 yılda anız yangınlarında düşüş sağlanan kentte, hasadın ardından ortaya çıkan mısır anızını değerlendirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

        Müdürlük, çiftçilerin biyoenerji firmalarıyla irtibat kurmasını sağladı, bu sayede çiftçilerle anlaşan firmalar mısır hasadının ardından ortaya çıkan anızı toplayıp elektrik enerjisine dönüştürüyor.

        - "Batman halkı temiz bir havaya kavuşuyor"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, kentte 1 milyon dönüm ekilebilir tarım arazisi olduğunu, her yıl 60 bin dönümde dane mısır üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kentte başlayan mısır hasadının devam ettiğini belirten Aydın, bir yandan da tarladaki anızın ekonomiye kazandırılması amacıyla toplandığını bildirdi.

        Anız yangınlarında 3 yılda büyük bir düşüş sağlandığını ve çiftçilerin anızı enerji firmalarına sattığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

        "3 yıldır anız yakılması büyük oranda azaldı. Tabii burada müdürlüğümüz personellerinin yoğun bir çalışması var. Müdürlüğümüz vasıtasıyla çiftçilerle biyoyakıt firmalarını buluşturduk. Anızların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılasını, bu sayede toprağa, insana ve çevreye zarar vermemesini amaçladık. Firma elemanları burada anızları topluyorlar. Anızları götürüp enerji santrallerinde biyoyakıt hammaddesi olarak değerlendiriyor."

        Anızın toplanmasıyla çiftçilerin de firmaların da kazandığını dile getiren Aydın, anızın yakılması sonucu meydana gelen zararın da önlendiğine işaret etti.

        Aydın, "Bizim de arzu ettiğimiz budur. Ayrıca Batman halkı da temiz bir havaya kavuşuyor. Anızın toplanmasıyla toprağın sürülmesi de kolay oluyor. Çünkü anız olduğu zaman toprağı sürmek zordur. Çiftçi de bunu biliyor. Bundan dolayı toplanması çiftçiye ve enerji üreten firmalara fayda sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

        - "Anızları işletmemizde elektrik enerjisine dönüştürüyoruz"

        Enerji firması yetkilisi Emrullah Çakar da 2015'ten bu yana tarımsal atıklardan enerji ürettiklerini, Batman'da hasat sonrası ortaya çıkan mısır saplarını topladıklarını anlattı

        Çakar, "Mısır saplarını önce kırıcı işleminden geçiriyoruz. Daha sonra tırmıklayarak teknolojik makinelerle toplayıp, balya yapıyoruz. Daha sonra anızları Mardin'de bulunan işletmemizde elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Anızı topladığımız zaman çiftçileri bir yükten kurtarıyoruz. Çiftçilerin tarlalarını temizliyoruz. Ayrıca çiftçilerimize dekar başına 70 lira ödeme yapıyoruz." diye konuştu.

        Çiftçi Şafi Çam da mısır hasadını yaptıklarını, anlaştıkları firma tarafından anızın toplandığını dile getirerek, "Biz anızı topladığımız zaman bizim için ayrıca bir maliyet oluyor. Bu sistem sayesinde bu maliyetten de kurtuluyor. Sistemden memnunuz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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