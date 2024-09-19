Batman'da çiftçilerin firmalara sattığı mısır anızı biyoyakıt ham maddesi oluyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da çiftçilerin firmalara sattığı mısır anızı biyoyakıt ham maddesi olarak kullanılıyor.

Batman'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, anız yangınlarının önüne geçilmesi amacıyla alınan sıkı önlemler etkisini gösteriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün etkin çalışması sonucu 3 yılda anız yangınlarında düşüş sağlanan kentte, hasadın ardından ortaya çıkan mısır anızını değerlendirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Müdürlük, çiftçilerin biyoenerji firmalarıyla irtibat kurmasını sağladı, bu sayede çiftçilerle anlaşan firmalar mısır hasadının ardından ortaya çıkan anızı toplayıp elektrik enerjisine dönüştürüyor.

Anız yangınlarında 3 yılda büyük bir düşüş sağlandığını ve çiftçilerin anızı enerji firmalarına sattığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

Kentte başlayan mısır hasadının devam ettiğini belirten Aydın, bir yandan da tarladaki anızın ekonomiye kazandırılması amacıyla toplandığını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, kentte 1 milyon dönüm ekilebilir tarım arazisi olduğunu, her yıl 60 bin dönümde dane mısır üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

"3 yıldır anız yakılması büyük oranda azaldı. Tabii burada müdürlüğümüz personellerinin yoğun bir çalışması var. Müdürlüğümüz vasıtasıyla çiftçilerle biyoyakıt firmalarını buluşturduk. Anızların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılasını, bu sayede toprağa, insana ve çevreye zarar vermemesini amaçladık. Firma elemanları burada anızları topluyorlar. Anızları götürüp enerji santrallerinde biyoyakıt hammaddesi olarak değerlendiriyor."

Anızın toplanmasıyla çiftçilerin de firmaların da kazandığını dile getiren Aydın, anızın yakılması sonucu meydana gelen zararın da önlendiğine işaret etti.