Batman Valiliği kentin göç alan bir il konumuna geldiğini bildirdi

Batman Valiliği, kentin göç veren bir ilden göç alan bir il konumuna geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilikçe oluşturulan iş imkanları ile birlikte artan istihdam olanakları sayesinde Batman'ın göç veren bir ilden, göç alan il konumuna geldiği belirtildi.

Kentte her geçen gün işsizliğin hızla düştüğü bildirilen açıklamada, Batman'ın gençlerin iş aramadığı ve iş seçenekleri arasında seçim yaptığı bir il haline gelerek, iç göç almaya da başladığı aktarıldı.

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ilimizin nüfusu 647 bin 205 olup, nüfusun yüzde 75,99'u şehir merkezine yaşamaktadır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimize ait göç istatistikleri incelendiğinde, 2023 öncesi göç veren bir Batman, son yıllarda sanayi olanaklarının artması ve istihdam oranının yükselmesi, yaşam koşullarındaki iyileşmesiyle birlikte 2023 yılında binde 4,3'lük bir artışla göç alan bir il konumuna gelmiştir. İlimizde yaşanan bu değişimde, 2020-2023 yılları arasında yapılan yatırımların yanı sıra mevcut Organize Sanayi Bölgesine yapılan ilaveler ve hızla hayata geçirilen yeni Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) katkısı büyüktür."

Açıklamada, Oymataş Gıda İhtisas OSB, Samanyolu Tekstil Kent OSB, Raman OSB ve kurulacak yeni küçük sanayi sitelerinde istihdam edilecek on binlerce kişiye iş imkanı sağlanmasıyla kentin ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlaması hedeflendiği bildirildi.