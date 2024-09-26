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        Batman'da çiftçilere üzüm sıkma makinesi desteği

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde üreticilere üzüm sıkma makinesi desteği sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 16:09 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:23
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        Batman'da çiftçilere üzüm sıkma makinesi desteği
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde üreticilere üzüm sıkma makinesi desteği sunuldu.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde düzenlenen törende, yüzde 70'i Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi, yüzde 30'u Hasankeyf Kaymakamlığınca karşılanan 14 üzüm sıkma makinesi çiftçilere dağıtıldı.

        Törene, Kaymakam Mehmet Ali İmrak, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Muharrem Aksoy, kurum personeli ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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