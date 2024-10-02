Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Batman Diyarbakır karayolunda bir kargo firmasına ait kamyon durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 7️ bin 9️5️ paket bandrolsüz sigara, 2️ bin 7️2️5️ puro, 7️7️8️ elektronik sigara, 1️2️0️ paket ısıtılmış sigara ile 3️1️2️ kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.