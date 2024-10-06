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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Sason ilçesini ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:56
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Sason ilçesini ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Sason ilçesini ziyaret etti.

        Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ve beraberindeki partililerle esnafı ziyaret etti.

        Vatandaşlarla da çay içip görüşen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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