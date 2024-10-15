Batman'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

Batman'da "Daltonlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "Daltonlar" isimli suç örgütü tarafından kentte faaliyet gösteren bir iş insanından, yurt dışında kayıtlı hat üzerinden aranarak 10 milyon lira haraç istenmesi, tehdit içerikli mesajlar atılması, mağdura ait 2 aracın ve ikametin kurşunlanmasına ilişkin şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.