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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:59 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:59
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, batı illerinden kente gelen bir şüphelinin üzerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada, 906 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı ile irtibatlı olduğu düşünülen 1 şüpheli de yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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