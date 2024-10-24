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        Batman'da akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da akaryakıt tankerinde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:36 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:49
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        Batman'da akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da akaryakıt tankerinde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hasankeyf yolunda şüphe üzerine durdurulan akaryakıt tankerinde arama yapıldı.

        Ekipler tankerin çeşitli yerlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 800 paket sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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