Batman'da akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da akaryakıt tankerinde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da akaryakıt tankerinde 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hasankeyf yolunda şüphe üzerine durdurulan akaryakıt tankerinde arama yapıldı.
Ekipler tankerin çeşitli yerlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 800 paket sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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