Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak yürüyüşü" düzenlendi

Burada Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ile Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi önünde başlayan yürüyüşe Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

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