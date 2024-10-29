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        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesinin inşasına başlandı

        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin inşasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:14 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:23
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        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesinin inşasına başlandı
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        Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin inşasına başlandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Şehir Stadı'nın yanındaki inşaat alanında hastanenin yapımı için ilk kepçenin vurulduğu belirtildi.

        Bina oturum alanının toplam 4 bin 50 metrekare olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bina bodrum ve zemin üzerine 3 kat inşa edilecek. 84 ünite, 4 derslik olacak. 1 ameliyathane, 7 laboratuvar, 70 ofis, 189 kişilik konferans salonu ile 169 araç kapasiteli otoparktan olacak."

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, hastanenin inşasının yaklaşık 2 yıl sürmesinin planlandığını belirtti.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla hastanenin sadece öğrencilere değil tüm Batmanlılara ve bölgeye hizmet sunacağını ifade eden Demir, fakülte binasının tamamlanması ile ağız ve diş sağlığı tedavilerinde çok önemli bir aşamaya ulaşılacağını kaydetti.

        Demir, "Bu alan içerisinde sadece Diş Hekimliği Fakültesi binası değil, hemen ileride yine bu kampüs içerisinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu da önümüzdeki süreçte inşa edip tamamlamayı hedefliyoruz. Hastanenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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