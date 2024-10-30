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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, aileleri ziyaret ederek talep ve dileklerini dinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 16:33 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:33
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, aileleri ziyaret ederek talep ve dileklerini dinliyor.

        Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

        Ziyarette, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına yönelik tespitler yapıldı.

        İmrak, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların devam ettiğini, ziyaretlerde ise bu ihtiyaçların daha geniş olarak değerlendirildiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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