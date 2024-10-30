Hasankeyf Kaymakamı İmrak hane ziyaretlerini sürdürüyor

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, aileleri ziyaret ederek talep ve dileklerini dinliyor.

Kaymakam İmrak, hane ziyaretleri kapsamında ailelerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

Ziyarette, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarına yönelik tespitler yapıldı.

İmrak, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların devam ettiğini, ziyaretlerde ise bu ihtiyaçların daha geniş olarak değerlendirildiğini kaydetti.