Hasankeyf Kaymakamı İmrak öğrencilerle buluştu
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, öğrencilerle bir araya geldi.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, öğrencilerle bir araya geldi.
Kaymakam İmrak, Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu.
Etkinliğe, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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