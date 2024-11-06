Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafla bir araya geldi.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafla bir araya geldi.
Selahaddin Eyyubi Cami yanında kurulan semt pazarında esnafla bir araya gelen Kaymakam İmrak, talep ve sorunlarını dinledi.
İmrak, ziyaret sonrası esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi.
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