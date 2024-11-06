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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:42
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnafı ziyaret etti
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, semt pazarında esnafla bir araya geldi.

        Selahaddin Eyyubi Cami yanında kurulan semt pazarında esnafla bir araya gelen Kaymakam İmrak, talep ve sorunlarını dinledi.

        İmrak, ziyaret sonrası esnafa hayırlı ve bereketli işler diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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