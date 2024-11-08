Batman'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

C.Y'nin kullandığı 34 JE 2449 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak park halindeki bir araca ve refüje çarpıp devrildi.

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