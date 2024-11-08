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        Batman'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 11:42 Güncelleme: 08.11.2024 - 11:42
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        Batman'da devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Batman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        C.Y'nin kullandığı 34 JE 2449 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak park halindeki bir araca ve refüje çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri kazada yaralanan sürücü C.Y'yi sıkıştığı araçtan çıkardı.

        C.Y. ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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