Batman'daki olaylarda bir markette hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor

Batman'da belediyeye yapılan görevlendirme sonrası yaşanan olaylarda bir markette hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman'daki olaylar sırasında bir marketin camları kırılarak bazı şüphelerinin markete girdiğinin görüldüğü bildirildi.

Markette yapılan incelemede, 6 kulaklık, 7 şarj aleti ve başlığı, çikolata çeşitleri, 3 telefon, 3 manyetik telefon tutucu ve hoparlörün çalındığının belirlendiğini kaydedilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.