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        Batman'daki olaylarda bir markette hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor

        Batman'da belediyeye yapılan görevlendirme sonrası yaşanan olaylarda bir markette hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:24
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        Batman'daki olaylarda bir markette hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor
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        Batman'da belediyeye yapılan görevlendirme sonrası yaşanan olaylarda bir markette hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, Batman'daki olaylar sırasında bir marketin camları kırılarak bazı şüphelerinin markete girdiğinin görüldüğü bildirildi.

        Markette yapılan incelemede, 6 kulaklık, 7 şarj aleti ve başlığı, çikolata çeşitleri, 3 telefon, 3 manyetik telefon tutucu ve hoparlörün çalındığının belirlendiğini kaydedilen açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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