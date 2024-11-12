Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da yasa dışı gösterilere havai fişek taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Batman'da yasa dışı gösterilerde kullanılmak üzere havai fişek ve çeşitli patlayıcı ürün taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 17:49 Güncelleme: 12.11.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da yasa dışı gösterilere havai fişek taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da yasa dışı gösterilerde kullanılmak üzere havai fişek ve çeşitli patlayıcı ürün taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, "yasa dışı gösterilerde kullanmak üzere bir minibüse havai fişek ve torpil yüklendiği ve gösterilere katılan çocuklara dağıtılacağı" yönünde bilgi alınması üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

        Tespit edilen şüpheli minibüsün ekiplerce durdurulduğu ifade edilen açıklamada, araçta yapılan aramada 72 kutu havai fişek, 45 meşale, 300 torpil, 2 sapan ve 8 bilye ele geçirildiği, gözaltına alınan 1 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Ahmet Necdet Sezer’in torunu silahın önüne geçti!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Sahnelerde alkış enflasyonu var!
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?

        Benzer Haberler

        Batman'da düzenlenen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı ilgi gördü
        Batman'da düzenlenen Tekstil Züccaciye ve Ayakkabı Fuarı ilgi gördü
        AK Parti Batman İl Başkanı Şansi'den 8. Olağan İlçe Kongreleri'ne ilişkin a...
        AK Parti Batman İl Başkanı Şansi'den 8. Olağan İlçe Kongreleri'ne ilişkin a...
        Batman'da bir otomobilde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da bir otomobilde 27 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da marketi yağmaladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Batman'da marketi yağmaladıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
        Batman'da zincir marketin camını taşla kırarak yağmalayan 3 şüpheli yakalan...
        Batman'da zincir marketin camını taşla kırarak yağmalayan 3 şüpheli yakalan...
        Yasağa rağmen eylem yapanları uyarıp uzaklaştırdı; o anlar kamerada
        Yasağa rağmen eylem yapanları uyarıp uzaklaştırdı; o anlar kamerada