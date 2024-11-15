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        Batman'da bir tırda 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

        Batman'da polis ekiplerince durdurulan tırda 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:28 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:28
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        Batman'da bir tırda 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
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        Batman'da polis ekiplerince durdurulan tırda 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent çıkışında durdurulan briket yüklü bir tırda narkotik köpeği "Linda" ile arama gerçekleştirildi.

        Aramada, tırın brandasına sarılı poşetler içerisinde 8 kilo 250 gram skunk bulundu.

        Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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