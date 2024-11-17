Hasankeyf'te "El Cezeri Bilim Merkezi" kuruluyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde "El Cezeri Bilim Merkezi" kuruluyor.

Hasankeyf Kaymakamlığı öncülüğünde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İl Özel İdaresince finanse edilen proje kapsamında "El Cezeri Bilim Merkezi" yapılıyor.

Proje kapsamında sibernetik ve robot bilimi konusunda önemli çalışmalar yapan İslam alimi El Cezeri'nin kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürülmesi amacıyla 2 yıl süren bir çalışma gerçekleştirildi.

Cezeri'nin çizimlerinden yola çıkılarak hazırlanan makineler açılacak merkezde tanıtılacak. El Cezeri'nin çizimini yaptığı makinelere eş ölçekte, aynı malzeme ve teknikle üretilen "Filli Su Saati", "Abdest Alma Robotu", "Kovalı Su Yükseltme Çarkı", "Çift Hazneli Otomatik Fıskiye" ve "İki Pistonlu Su Pompası" özgün tasarımına uygun bir şekilde aktif olarak çalışacak.

İlçenin turizmine de katkı sunması beklenen ve yüzde 95'i tamamlanan merkezin kısa sürede açılması planlanıyor. - Merkez, müze içerisinde yapılıyor Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, AA muhabirine, ilçedeki Hasankeyf Müzesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli müzeleri arasında yer aldığını söyledi. Müzede Paleolitik (Eski Taş Çağı) Çağdan günümüze yaklaşık 4 bin eserin bulunduğunu belirten İmrak, müzenin yaklaşık 250 metrekarelik alanında dönemi içerisinde dünyanın en önemli bilim insanlarından El Cezeri'nin adına bilim merkezi inşa ettiklerini bildirdi.

Merkezde 19 eserin sergileneceğini kaydeden İmrak, şöyle konuştu: "Merkezde sergileyeceğimiz 19 eserin 5'i aktif olarak çalışacak. Zamanında nasıl çalışıyorsa aynı şekilde dönemi hatırlatırcasına bir çalışmayı aktif olarak göstereceğiz. Geri kalan eserleri de El Cezeri'nin bütün sanatlarını gösterecek şekilde burada sergileyeceğiz."

Sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen Cezeri'nin 12. yüzyılda yaşadığını anımsatan İmrak, bölgenin en önemli bilim insanlarından biri olduğunu kaydetti. Kaymakam İmrak, Cezeri'nin özellikle suyu aktif ve fonksiyonel bir şekilde kullanılmasını sağladığını, dönemi içerisinde tarım devrimine etkisinin büyük olduğunu anlattı.