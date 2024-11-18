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        Batman'da ilkokul öğrencileri "Kültürel Ürünler" sergisi açtı

        Batman'da ilkokul öğrencileri tarafından "Kültürel Ürünler" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:23
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        Batman'da ilkokul öğrencileri "Kültürel Ürünler" sergisi açtı
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        Batman'da ilkokul öğrencileri tarafından "Kültürel Ürünler" sergisi açıldı.

        Mehmet Akif İnan İlkokulunda okuyan 4'üncü sınıf öğrencileri, okulda görevli öğretmen Meral Aksoy öncülüğünde yöreye ait el işlemeleri, giysiler, ev eşyası ve yemeklerden oluşan sergi açtı.

        Öğrenciler burada, tandır ekmeği ve böreğin yanı sıra anneleri tarafından yıllar önce örülen iğne oyası, lif, patik, çorap, yelek ve yazma gibi ürünler sergiledi.

        Galeri
        Galeri

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