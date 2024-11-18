Batman'da ilkokul öğrencileri "Kültürel Ürünler" sergisi açtı
Batman'da ilkokul öğrencileri tarafından "Kültürel Ürünler" sergisi açıldı.
Batman'da ilkokul öğrencileri tarafından "Kültürel Ürünler" sergisi açıldı.
Mehmet Akif İnan İlkokulunda okuyan 4'üncü sınıf öğrencileri, okulda görevli öğretmen Meral Aksoy öncülüğünde yöreye ait el işlemeleri, giysiler, ev eşyası ve yemeklerden oluşan sergi açtı.
Öğrenciler burada, tandır ekmeği ve böreğin yanı sıra anneleri tarafından yıllar önce örülen iğne oyası, lif, patik, çorap, yelek ve yazma gibi ürünler sergiledi.
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