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        Batman'da terör suçundan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Batman'da terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:14 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:42
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        Batman'da terör suçundan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Batman'da terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) ekiplerince, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan ve 2018-2019 yılları arasında DBP İl Başkanlığında görev yaptığı belirtilen Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu tespit edilen hükümlünün düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtilen açıklamada, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ş.T'nin cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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