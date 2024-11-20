Batman'da terör suçundan kesinleşmiş 33 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) ekiplerince, terör örgütü PKK üyesi olma suçundan hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan ve 2018-2019 yılları arasında DBP İl Başkanlığında görev yaptığı belirtilen Ş.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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