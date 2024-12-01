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        Batman'da, minibüste 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da, minibüste 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:20 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:20
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        Batman'da, minibüste 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Batman'da, minibüste 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente giriş yapan minibüsü şüphe üzerine durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği yardımıyla araçta yapılan aramada 3 kilo 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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