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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hane ziyaretlerini sürdürüyor

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Bayındır ve Pazaryeri mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 22:12 Güncelleme: 01.12.2024 - 22:14
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, hane ziyaretlerini sürdürüyor
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Bayındır ve Pazaryeri mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu.

        Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy ile ilk olarak Bayındır Mahallesi'nde yaşayan Kaya ailesinin evini ziyaret etti.

        Aile fertleri ile bir süre görüşen Nasıroğlu, daha sonra Pazaryeri Mahallesi'nde ikamet eden Aslan ailesinin evine konuk oldu.

        Nasıroğlu, çocuklarında kas hastalığı bulunan ailelerle de görüşerek, iletilen taleplerin yerine getirilmesi konusunda ilgili birimlerle iletişime geçti.

        Ziyaretten memnuniyet duyan aileler, Nasıroğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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