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        Batman'da dengbej etkinliği yapıldı

        Batman'da dengbej etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:29
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        Batman'da dengbej etkinliği yapıldı
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        Batman'da dengbej etkinliği düzenlendi.

        Batman Belediyesinin desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi salonunda düzenlenen etkinlikte dengbejler sahne aldı.

        Etkinlikte konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, dengbej kültürünün önemine değindi.

        Nasıroğlu, "Bu etkinlikler bizim kültürel zenginliklerimizdir. Ne kadar çok dil bilirsek o kadar gelişiriz ve zenginleşiriz. Her bir dil zenginliktir ve bu Anadolu'nun özelliğidir. Bu kültürü yaşatmak zorundayız, Sanatçılar bu kültürü yaşatıyorsa ve bizlere geçmişten gelen geleneği aktarıyorlarsa buna önem vermemiz lazım." dedi.

        Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslanlı ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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