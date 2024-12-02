Batman'da dengbej etkinliği yapıldı

Batman'da dengbej etkinliği düzenlendi.

Batman Belediyesinin desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Leyla Nasıroğlu Gençlik Merkezi ve Kütüphanesi salonunda düzenlenen etkinlikte dengbejler sahne aldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, dengbej kültürünün önemine değindi.

Nasıroğlu, "Bu etkinlikler bizim kültürel zenginliklerimizdir. Ne kadar çok dil bilirsek o kadar gelişiriz ve zenginleşiriz. Her bir dil zenginliktir ve bu Anadolu'nun özelliğidir. Bu kültürü yaşatmak zorundayız, Sanatçılar bu kültürü yaşatıyorsa ve bizlere geçmişten gelen geleneği aktarıyorlarsa buna önem vermemiz lazım." dedi.