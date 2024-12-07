Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da partililerle bir araya geldi

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Batman'da partililerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:13 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da partililerle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Batman'da partililerle buluştu.

        Partisince düzenlenen çeşitli programlara katılmak amacıyla Batman'a gelen Şahbaz, İl Başkanlığı binasında partililerle buluştu.

        Şahbaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin halkın insanca yaşayacağı ekonomik bir gelirle yönetilmesini hedeflediklerini söyledi.

        Belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştiren Şahbaz, "Daha önce belki sadece bu bölgede bir kayyum sorunu varken bugün bakıyoruz Türkiye'nin her bölgesinde artık demokrasi baskı altındadır. Antidemokratik bir uygulama tüm Türkiye'ye sirayet etmiş durumdadır. Biz kayyumu kabul etmiyoruz. Ne belediyelerimizde ne üniversitelerde ne de başka bir alanda bu kayyuma razı değiliz. Sonuna kadar da halkımızın iradesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

        Şahbaz, hükümetin ekonomik politikalarını da eleştirdi.

        Programa, CHP Parti Meclisi üyesi Nazan Güneysu, CHP Batman İl Başkanı Adnan Yaşar ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz Suriye'nin huzura kavuşması
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Muhalifler Şam'a girmeye başladı
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Putin: Oreşnik Belarus'a teslim edilebilir
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        Marmara ve Ege'de yağmur, doğuda kar var!
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        "Deprem bölgesinde ekonomiyi canlandırmaya devam ediyoruz"
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Batman'da cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        CHP'li Şahbaz: Kayyum rejimine razı değiliz
        CHP'li Şahbaz: Kayyum rejimine razı değiliz
        Aileler arasında çıkan kavgada eniştesini öldürdü; 3 tutuklama
        Aileler arasında çıkan kavgada eniştesini öldürdü; 3 tutuklama
        Batman'da huzur uygulaması yapıldı
        Batman'da huzur uygulaması yapıldı
        Batman'da "1000 Yılın Ezgileri, 1000 Yılın Kardeşliği" konseri düzenlendi
        Batman'da "1000 Yılın Ezgileri, 1000 Yılın Kardeşliği" konseri düzenlendi
        Batman'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Batman'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı